«نقص وقود وكهرباء ومياه».. مشاكل تواجه أهالي مدينة بدر

تشهد مدينة بدر، مشاكل عديدة ومنها الازدحام أمام محطات الوقود في شوارعها ولفترات طويلة تحت أشعة الشمس وحرارة الجو ما تسبب في حدوث بعض المشاكل، حيث قامت محطات الوقود بقفل بابها أمام الطوابير والازدحام.

الواقفون في إحدى المحطات افتعلوا بعض الفوضى التي خلّت بالنظام العام للمحطة وتجاوز الأماكن وبعض المشادات الكلامية، كما شهد عدد من كبار السن والعائلات بعض المضايقات التي دفعت صاحب المحطة لإقفالها

وتعاني بدر مثل سائر المدن الليبية مشاكل السيولة النقدية والكهرباء والمياه إضافة إلى الوقود بين الحين والآخر، دون أن يتخذ المسؤولون أي إجراءات رادعة تغير هذه الظروف السيئة للمواطنين.

