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تركيب منظومتان جديدتان بمطار زوارة الدولي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت إدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات، فك وإزالة منظومتي أكمام الريح القديمتين وتجميع وتركيب منظومتان جديدتان بمطار زوارة الدولي.

وأوضحت الإدارة، بحسب المكتب الإعلامي للمصلحة على فيسبوك، أن  فريق عمل برئاسة رئيس قسم إنارة الحقل الجوي قاموا بإجراء زيارة ميدانية لمطار زوارة الدولي.

ولفتت مصلحة المطارات إلى ان ذلك يأتي في سبيل الإيفاء بإجراءات السلامة المطلوبة وتحديد اتجاه الرياح وسرعتها واتجاه هبوط وإقلاع الطائرات على المهبط.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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