«خراب وسرقات وتهميش».. مأساة أكبر مجمع قاعات في ليبيا

ناشد مدير مجمع قاعات “واغادوغو”، محمد عبد المقصود، حكومة الوفاق من أجل تسهيل عملية عودة أنشطة المجمع إلى الحياة بعد الضرر الذي لحق به أثناء الحرب.

وأوضح “عبد المقصود”، أن واغادوغو من أكبر المجمعات في ليبيا وشمال أفريقيا حيث شهد العديد من المؤتمرات والملتقيات المحلية أبرزها المؤتمر الشعبي العام.

وأضاف أنه استقبال القمة العربية في عام 2010، لكن المبنى الرخامي الفخم تعرض لتخريب وسرقات جعلت منه مكانا مهجورا بلا أي خطوات جادة لصيانته وإعادته إلى الواجهة.

وأعرب عن تطلعه، أن تتخذ الحكومة خطوات جادة من أجل إعادة هذا الصرح، والاهتمام بباقي مؤسسات ومعالم المدينة المدمرة، التي تعرضت ومازالت للتهميش والإهمال.

