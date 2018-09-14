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العودة المحزنة إلى الوطن

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستمر رحلات الطيران التي يختار فيها المهاجرين غير القانونيين العودة الطوعية إلى بلادهم لأسباب متفاوتة أغلبها تتعلق باكتظاظ هذه المراكز خصوصا في فصل الصيف

نحو 170 مهاجرا يحملون الجنسية السودانية اختاروا العودة عبر الرحلة الأولى من نوعها من ليبيا إلى الخرطوم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

ويقوم المشرفون في منظمة الهجرة الدولية بالتواصل المستمر مع سفارات الدول التي يتواجد مواطنيها في مراكز الإيواء الليبية، لتسهيل عودتهم إلى الوطن بإصدار وثائق السفر اللازمة، خصوصا بعد فشل رحلتهم إلى الشواطئ الأوروبية وحلم البحث عن مكان أكثر أمنا ومستقبل أكثر وضوحا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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