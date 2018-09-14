لسعة عقرب تقتل زهرة

تشتعل صفحات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سخطا وغضبا على قصة الطفلة “زهرة” المحزنة، والتي ماتت نتيجة لسعة عقرب لم تمهلها طويلا.

هذا الهجوم الذي تقوم به العقارب يمتد إلى عدد كبير من المناطق الليبية، وقد نشرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية تقريرا عنونته “بالظاهرة غير المسبوقة”

حيث غزت كميات كبيرة من العقارب مناطق واسعة من تاجوراء وما حولها إلى وادي الربيع، وأضاف التقرير معلومة مرعبة تقول إن الأسرة هناك تقتل في الليلة الواحدة ما بين 10 إلى 25 عقربا

التقرير تحدث عن بعض الأسباب التي يمكن أن تفسر هذه الهجمة مثل فقدان التوزان البيئي ونقصان عدد الحيوانات التي تتغذى على العقارب مثل القنافذ والظربان، مؤكدة أهمية الحفاظ على التوزان البيئي تجنبا لأي أخطار مشابهة

زهرة لم يسعفها الوقت للوصول إلى مصحة قريبة بها أمصال مضادة لسم العقارب، مما اضطر أهلها إلى الذهاب مسافة طويلة باتجاه مدينة مرزق، وبالرغم من أنها وصلت حيّةً وزوّدها الأطباء بالمصل المطلوب، إلا أنها لم تستطع المقاومة ولفظت أنفاسها الأخيرة.

الجدير بالذكر أن أهالي الجنوب ناشدوا ومازالوا المسؤولين بتزويد المستشفيات والمصحات بالأدوية الضرورية لتفادي مثل هذه الهجمات الطبيعية المؤلمة، إلا أن الشيء الوحيد الذي قدمه المسؤولين كان المشاركة في الصراعات المسلحة والتغاضي عن معاناة الناس ومشاكلهم التي تودي بحياتهم واحدا تلو الآخر

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