كاتب صحفي ينتقد استبعاد قيادات سياسية وعسكرية بحجة انتمائها للنظام الجماهيري

أعرب الخبير في الشئون الليبية الكاتب الصحافي المصري، عبد الستار حتيته، مما وصفه مراعاة الأمم المتحدة والأطراف الدُولية لنفس القيادات والأعضاء التي أفرزتها أحداث فبراير لعام 2011م.

وأضاف حتيته، في تصريحات إعلامية هناك تَجاهل تام وإصرار على استبعاد القيادات السياسية والعسكرية والاجتماعية بحجة أنها موالية للنظام الجماهيري أو محسوبة عليه، محذرا من ان استمرار الوضع سيُؤدي إلى الانحدار بالدولة الليبية إلى الفشل، وانتشار مزيد من الجماعات الإرهابية في ليبيا والفوضى.

وأشار إلى أنَّ الأمم المتحدة تعمل في ليبيا وفقًا لإرادة العديد من الدول الكبرى أو بالأحرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وأنَّ هذه الدول لديها إصرار على استبعاد قيادات عسكرية معتبرة قادرة على الإسهام في فرض الأمن في ليبيا، ولديها إصرار على استبعاد قيادات قبلية.

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