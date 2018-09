المتوسط:

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، اليوم الجمعة وصول المياه إلى مدينة طرابلس.

وأكد جهاز النهر الصناعي، خلال بيان له،” أن المياه وصلت إلى مدينة طرابلس، ونأمل من المواطنين التعاون بترشيد الاستهلاك”.

وطالب الجهاز المواطنين إبلاغ مكاتب شركة المياه والصرف الصحي عن أي تسريب بخطوط شبكة المياه.

