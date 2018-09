المتوسط:

بدأت بلدية أبوسليم تنفيذ حملة لتنظيف قنوات مياه الأمطار بالتعاون مع شركة الخدمات العامةوذلك استعدادا لفصل الشتاء.

وبدأت فرق شركة المياه والصرف الصحي أعمالها على الخطوط الرئيسية لشوارع والطرقات داخل نطاق البلدية.

