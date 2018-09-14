تاورغاء تتصدر ندوة للمؤسسات الحقوقية

ناقشت مؤسسات حقوقية على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف في سويسرا ملف مدينة تاورغاء التي هُجرت لنحو 7 سنوات.

وقال محامي أهالي ضحايا تاورغاء سراج شعبان في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان سعيد عبدالحفيظ إن المدينة تشهد مأساة إنسانية منذ سنوات وسط صمت المنظمات الدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الصمت من قبل الأطراف المعنية استمر على الرغم من توثيق حالات الانتهاك التي تعرض لها سكان المدينة المهجرين.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى أساليب التعذيب التي طالت عدد من أهالي تاورغاء على يد مجموعات مسلحة مدعومة من دول خارجية.

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