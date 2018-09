“تعليم الوفاق” تعلن عودة بث  الدروس التعليمية المصورة للمرحلة الثانوية

المتوسط:

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عن استئناف بث وعرض الدروس التعليمية المعدة في عدد من المواد العلمية لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها (الأدبي والعلمي) للعام الدراسي الجاري 2017-2018م، اليوم الجمعة، وذلك بعد توقف دام لمدة أسبوعين متتاليين نتيجة الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.

وأكد مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة رمضان الغضوي، ” أن الهدف من تسجيل وبث هذه الدروس في الوقت الراهن هو دعم ومساعدة طلبة الشهادة الثانوية الدين لم يحالفهم النجاح في امتحانات الدور الأول في المراجعة والتحضير والاستعداد لامتحانات الدور الثاني والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل”.

وأضاف، ” أن الوزارة وبالتعاون مع قناة بانوراما ستبث دروسا تعليمية لمرحلة الشهادة الثانوية في مواد الفيزياء (الميكانيكا) و الفيزياء (الكهرباء) والرياضيات والإحصاء واللغة الانجليزية لطلبة القسم العلمي، بالإضافة إلى أنها ستبث دروسا في مواد الإحصاء واللغة العربية لطلبة القسم الأدبي”.

