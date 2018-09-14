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منظومة الحساونة: المياه عادت إلى طرابلس

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت المياه للوصول إلى طرابلس بعد انقطاع منذ أيام، وفق ما أعلنه جهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وطالب الجهاز في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” كافة المواطنين التعاون بترشيد استهلاك المياه.

وشدد جهاز النهر الصناعي على ضرورة إبلاغ مكاتب شركة المياه والصرف الصحي عن أي حوادث تسريب مياه يتم الكشف عنها في خطوط شبكة المياه.

ويُشار إلى أن خطوط المياه المُغذية لمدينة طرابلس والمناطق المُجاورة لها كانت قد تعطلت نتيجة إصابة محطات الكهرباء التابعة لها خلال الاشتباكات المُسلحة التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس مؤخرا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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