المتوسط:

أعلنت السلطات في روما أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني استعرض والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فيليبو غراندي قضايا تتعلق بالوضع الليبي واللاجئين في إيطاليا.

ووصفت مذكرة صدرت عن وزارة الداخلية اللقاء بين المسئولين الايطالي و الأممي بـ”الودي والمطوّل”. وقال سالفيني، في أعقاب الاجتماع، “نحن نعمل مع الأمم المتحدة على حل المشاكل، وليس بشأن إنذار من تنامي العنصرية كما أدعى بعض الجاهلين الذين لا يعرفون إيطاليا وشعبها الرائع”

وكانت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان قد أعلنت من جنيف أنها تعتزم إرسال فريق أممي إلى إيطاليا لـ”تقييم الزيادة الكبيرة في أعمال العنف والعنصرية ضد المهاجرين ، المنحدرين من أصول أفريقية ومن أقلية الروما”. كما تحدثت عن “عواقب مدمرة” جراء رفض إيطاليا دخول سفن المنظمات الإنسانية الناشطة في إنقاذ المهاجرين إلى موانئها.

The post “سالفيني” يناقش مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية