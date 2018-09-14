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عمداء البلديات يجددون دعمهم للحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

جدّد عددٌ من عمداء البلديات دعمهم للحكومة المؤقتة، عُقب الاجتماع الذي عُقِد في بلدية بئر الأشهب، والذي استقبل فيه دولة رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني صباح يوم أمس عدداً من عمداء البلديات بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

ووفقاً لما ذكرته الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة على صفحة الفيس بوك، ناقش الاجتماع المشاريع المتوقفة في بعض البلديات في النطاق الخدمي بهدف رفع المعاناة عن المواطن.

يُذكر أنّه سيقام اجتماع مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة المؤقتة بقرار رقم (118) لمتابعة مختنقات البلديات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • وضح أي بلديات بدون غش و إختفاء وا قول بلديات برقة أو من يسيطر عليهم حفتر و هم الآن يؤيدون الثني لأنهم يطمعون منه الآن في مشاريع وحل مختنقات و هو يطلب منهم هذا البيان و من يرفض لايعطي أي مساعدة و ممكن يعزل أو يقتل و هذه إنما هي طريقة خسيسة من الثني و حفتر لشراء الذمم و الناس مغلوبة علي أمرها بسبب الخوف و الحاجة، و مابني علي باطل فهو باطل فاتقوا الله و اللي ماليه يوم ليه ساعة

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