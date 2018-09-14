عمداء البلديات يجددون دعمهم للحكومة المؤقتة

جدّد عددٌ من عمداء البلديات دعمهم للحكومة المؤقتة، عُقب الاجتماع الذي عُقِد في بلدية بئر الأشهب، والذي استقبل فيه دولة رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني صباح يوم أمس عدداً من عمداء البلديات بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

ووفقاً لما ذكرته الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة على صفحة الفيس بوك، ناقش الاجتماع المشاريع المتوقفة في بعض البلديات في النطاق الخدمي بهدف رفع المعاناة عن المواطن.

يُذكر أنّه سيقام اجتماع مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة المؤقتة بقرار رقم (118) لمتابعة مختنقات البلديات.

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