لجنة الأزمة والطوارئ تكشف عن تقرير إنجازاتها

أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ المشكّلة من قِبل المجلس الرئاسي عن استكمال صيانة خط الهضبة الجنوب جهد “220”، ووصول إنتاج الشركة للطاقة بقدرة 5 آلاف ميجاوات وذلك بعد تعرّض الخط لأضرار نتيجة الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

هذا وأوضحت الناطق باسم اللجنة هند شوبار أنّ الفرق الفنية تمكّنت من ممارسة أعمالها من غرفة التحكم في بوابة الجبس.

وفي الجانب المتعلّق بالمياه، أكّدت شوبار على تعبئة مياه النهر المسار الجنوبي والأوسط وبدء ضخها باتجاه خزان سيدي السائح ومنه إلى شبكة مدينة طرابلس وارتفاعها تدريجياً لتصل كل أحياء المدينة، والتنسيق لتمكين فرق العمل من الدخول لمنظومة الحساونة سهل الجفارة لأداء أعمالهم.

وأعلنت الناطق أنّه وفيما يخص توفير مادة الدقيق فقد تمّ توزيع 21 سيارة محملة بـ 211 كيس دقيق لمنطقة سوق الجمعة، يوم الأربعاء الماضي وسُلِّمت نفس الكمية لبلدية أبوسليم.

هذا وكانت اللجنة قد طمأنت المواطنين في بيان نشرته أمس على صفحة إدارة التواصل والاعلام، بأنّه سيتم توفير الوقود بكميات كبيرة في محطات التوزيع وطالبتهم بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التي تُربك وتُسهم في تأجيج الرأي العام.

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