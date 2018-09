المتوسط:

واصل صندوق الامم المتحدة للسكان دعمه للمرافق الصحية في ليبيا، من خلال توفير الأدوية الضرورية للولادة الطبيعية بمستشفى الخضراء.

وقال الصندوق في تغريدة على حسابه بموقع توتير، إنه أجري فيه ما يقارب 71 عملية ولادة طبيعية و 39 عملية قيصرية ما بين 1و 12 سبتمبر.

