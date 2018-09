المتوسط:

تواصل بلدية أوجلة أعمال تركيب معدات اتصال وإنترنت عالي السرعة، في سبع محطات للشركة بين صيانة القديم وتركيب هوائيات جديدة.

وأكدت بلدية أوجلة ، “أنه من المتوقع أن تبدأ المحطات فعلياً بالعمل بعد شهر بحسب الجدول المعد للتركيب”.

