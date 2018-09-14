قنصو يتابع سير العمل في محطة كهرباء جنوب طرابلس

أجرى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد عبد الجليل، زيارةٍ إلى محطة كهرباء جنوب طرابلس.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزارء، أن الزيارة التي أجريت أمس الخميس، برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، جاءت لمتابعة أعمال الصيانة فيها بعد أن تعرّضت لبعض الأضرار نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المنطقة.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الحكم المحلي زيارة إلى المكب المرحلي بالسواني للاطلاع على سير العمل، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه شركة الخدمات العامة أثناء القيام بمهامها.

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