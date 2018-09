“تعليم المؤقتة” تعلن  انطلاق الدراسة 7 أكتوبر المقبل

المتوسط:

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة انطلاق الدراسة في 7 أكتوبر المقبل لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات تجرى في الفترة الأولى في 27 يناير حتى 7 فبراير 2019، وعطلة نصف السنة في 10 فبراير إلى 21 فبراير 2019.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية تنطلق في 7 يوليو حتى 18 يوليو 2019، على أن تبدأ عطلة المعلمين في 1 أغسطس حتى 29 أغسطس 2019.

