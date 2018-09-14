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“تعليم المؤقتة” تعلن  انطلاق الدراسة 7 أكتوبر المقبل

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

أعلنت  وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة انطلاق الدراسة في 7 أكتوبر المقبل لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات  تجرى في الفترة الأولى في 27 يناير حتى 7 فبراير 2019، وعطلة نصف السنة في 10 فبراير إلى 21 فبراير 2019.

وأوضحت الوزارة،  أن امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية تنطلق في 7 يوليو حتى 18 يوليو 2019، على أن تبدأ عطلة المعلمين في 1 أغسطس حتى 29 أغسطس 2019.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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