الوطنية للنفط تجتمع بشركة مليتة لبحث خطة عمل الشركة العام المقبل

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار إدارة عملياتها، بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قبيل أيام.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية، إن اجتماع عقد على مدى اليومين الماضيين بين المؤسسة وشركة مليته للنفط والغاز، لمناقشة برامج الإنتاج والحفر التطويري والصيانة والمشاريع ونشاط فريق العمل المشترك لهذه السنة وخطة الشركة للعام المقبل، كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة في سبيل تنفيذ أعمالها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

