توفي صباح اليوم الجمعة مقرئ الديار الليبية الشيخ مصطفى أحمد قشقش عن عمر ناهز 88 عاما.

والشيخ مصطفى أحمد قتشقش، يعد أحد أبرز مشايخ تحفيظ القرآن الكريم والقراء في ليبيا، حيث أشرف على عدد من مسابقات تحفيظ القرآن الكريم داخل ليبيا وخارجها، وتولى عددا من الوظائف في مجال تعليم القرآن والحفظ والتجويد؛ كما عمل رئيسا وعضوا باللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف لأكثر من 25 عاما.

