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الرئاسي يكلف عنصر موالي لميليشيا النواصي بتأمين طرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

أكد مصدر مطلع، أن وجدي الشريف، المكلف برئاسة ـ” قوة العمليات الخاصة” مؤخرا، كان يتبع ميليشيا النواصي المنضوية تحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ودفع به آمر الميليشيا ومسؤولها الاول ” مصطفي قدور ” لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ليتولى الترتيبات الأمنية الجديدة والانتشار في العاصمة طرابلس وتأمينها .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج كلف ” الشريف ” برئاسة “قوة العمليات الخاصة”، ونائبه محمد بلاعو في ذات المهمة بعد أن شهدت العاصمة طرابلس مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي نتج عنها عشرات القتلى والجرحى ونزوح جماعي للأهالي.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • 77777777777
    تتتتتتتتتتتت
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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