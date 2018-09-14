الرئاسي يكلف عنصر موالي لميليشيا النواصي بتأمين طرابلس

أكد مصدر مطلع، أن وجدي الشريف، المكلف برئاسة ـ” قوة العمليات الخاصة” مؤخرا، كان يتبع ميليشيا النواصي المنضوية تحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ودفع به آمر الميليشيا ومسؤولها الاول ” مصطفي قدور ” لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ليتولى الترتيبات الأمنية الجديدة والانتشار في العاصمة طرابلس وتأمينها .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج كلف ” الشريف ” برئاسة “قوة العمليات الخاصة”، ونائبه محمد بلاعو في ذات المهمة بعد أن شهدت العاصمة طرابلس مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي نتج عنها عشرات القتلى والجرحى ونزوح جماعي للأهالي.

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