تعاون ليبي أسباني للمحافظة على الآثار

استقبلت ليبيا فريقاً متخصصاً من معهد صيانة وترميم الآثار الأسباني، ضم كلاً من نائب مدير المعهد الأسباني لصيانة وترميم الآثار ومدير إدارة المشروعات بالمعهد ومهندس مختص.

وجاءت زيارة الفريق الأسباني بالتنسيق بين السفارة الليبية في أسبانيا ومصلحة الآثار، إذ سيقوم الفريق بالاطلاع على أوضاع الآثار في ليبيا وإعداد تقارير بالخصوص.

وسيُشرف الفريق أيضاً على دراسة إمكانية صيانة وترميم بعض الآثار الليبية في المدينة القديمة، والآثار الموجودة ببعض المناطق والمواقع الأثرية في ليبيا.

وبدورهم، قدم خبراء مصلحة الآثار في ليبيا عروضاً توضيحية للفريق الأسباني حول الآثار التي تعود إلى الحضارات الأسبانية الموجودة في ليبيا.

وقالت السفارة الليبية في أسبانيا بصفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن مصلحة الآثار الليبية تعتزم توقيع مُذكرة تفاهم مع معهد صيانة وترميم الآثار الأسباني لتنظيم برامج تدريبية بأسبانيا.

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