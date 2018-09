المتوسط:

شن جهاز ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ حملة ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﻭﺯﻧﻪ.

وأكد الجهاز، ” إن هذه الجولة التفتيشية جاءت ﺑﻌﺪ حصول ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ على مادة الدﻗﻴﻖ ﻣﻦ شركة المطاحن مباشرة”.

