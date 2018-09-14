المرج: بتر يد رضيع بسبب خطأ طبي

تعرض الطفل عثمان محمد أبو بكر أحد نزلاء مستشفى المرج لخطأ طبي أثناء عملية تركيب جهاز التغذية في يده اليمنى، أدي إلى تغير لون يده نتيجة انقطاع تدفق الدم عنها.

تقدم أهل عثمان بطلب نقله إلى مستشفى بنغازي للأطفال لكن الأطباء رفضوا ذلك وتكتموا على الوضع الصحي للطفل مما أدي إلى تأزم حالته.

وبعد عدة أيام لاحظ أهل طفل أن يده لا تتحسن ولونها يتغير أكثر فأكثر، و بعد فوات الأوان قام أهله بنقله إلى مصر حيث خضع الطفل لعملية بتر ليده اليُمنى بالكامل في مستشفى الأوعية الدموية والقدم والسكري.

خطأ طبي وتستر من قبل الأطقم الطبية على الحادثة دفع الطفل عثمان يده اليُمنى ثمناً لهما.

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