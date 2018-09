فرنسا تطالب بإجراء انتخابات ليبيا قبل نهاية العام وفقا لاتفاق باريس

المتوسط:

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن باريس ما تزال تطالب بضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري وفق اتفاق باريس.

وأضافت الوكالة أن العديد من البلدان ومن ضمنها إيطاليا والولايات المتحدة لا توافق على المقترح الفرنسي وتشدد على ضرورة توحيد المؤسسات في ليبيا قبل إجراء العملية الانتخابية.

يذكر أن مجلس الأمن في قراره الخميس الذي صاغته المملكة المتحدة؛ على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا دون أن يحدد موعدها.

