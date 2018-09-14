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فرنسا تطالب بإجراء انتخابات ليبيا قبل نهاية العام وفقا لاتفاق باريس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن باريس ما تزال تطالب بضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري وفق اتفاق باريس.

وأضافت الوكالة أن العديد من البلدان ومن ضمنها إيطاليا والولايات المتحدة لا توافق على المقترح الفرنسي وتشدد على ضرورة توحيد المؤسسات في ليبيا قبل إجراء العملية الانتخابية.

يذكر أن  مجلس الأمن في قراره الخميس الذي صاغته المملكة المتحدة؛ على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا دون أن يحدد موعدها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • شنو ياناس ياعالم هذا مش تدخل في الشأن الليبي علاش البرلمان ماينتقدش فرنسا والا فالح غير في انتقاد سفير إيطاليا بالحجة، وإلا فرنسا متزوجة ليبيا و نحن مش عارفين، هذه سياسة البرلمان المفضوحة عندما تكلمت إيطاليا عن وجه نظرها أقامو الدنيا ولم يقعدوها وطالبو بمغادرة السفير الإيطالي و فرنسا مصرة و تتدخل حتي عسكريا و هما ساكتين و فرحانين لأن فرنسا تدعم حفتر قولوها واضحة القصة مش سيادة وطنية و خوف علي الوطن القصة ان فرنسا علي هواهم و إيطاليا لا، يامتمسك بفرنسا و ناسي الله ياويلك ربي يمهل وناس لا يهمل

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