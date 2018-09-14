“الاتحاد الأوروبي”  مستعدون لمحاسبة كل من يعيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لمحاسبة من يعيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، المبرم في مدينة الزاوية الأسبوع الماضي.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا – في بيان لها صدر الخميس – إن “أي انتهاك لوقف إطلاق النار في طرابلس، مثل الهجمات الصاروخية على مطار معيتيقة وكذلك التصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف غير مقبولة”، مشيرة إلى أن “الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكات للقانون الدولي”.

وتابع البيان، إن الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين، مستعد للنظر في خيارات محاسبة كل من يعيق تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة أو يهدد العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح جميع الليبيين. وفي نفس الوقت، نحن مستعدون لمساعدة جميع الليبيين الذين يريدون بناء مؤسسات دولة متينة موحدة خاضعة للمساءلة.

وشدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، على دعمهم الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثل الأمين العام غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في طرابلس، ويرحب بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 4 سبتمبر في مدينة الزاوية، واتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الصادر في 9 سبتمبر.

ودعى الاتحاد جميع الأطراف إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية والالتزام بها والعمل بنية حسنة من أجل توطيدها، مشيرا إلى أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار ، مثل الهجمات الصاروخية على مطار معيتيقة وكذلك التصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف تعد غير مقبولة. وعلاوة على ذلك، تشكل الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية انتهاكات للقانون الدولي.

وتابع البيان، إن الاتحاد الأوروبي ، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين ، مستعد للنظر في خيارات محاسبة كل من يعيق تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة أو يهدد العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح جميع الليبيين، وفي نفس الوقت، نحن مستعدون لمساعدة جميع الليبيين الذين يريدون بناء مؤسسات دولة متينة موحدة خاضعة للمساءلة.

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