” تعليم الوفاق ” تسمح للطلاب بإجراء الامتحان في أقرب لجنة لهم

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات المهندس عادل جمعة، ” إن الوزارة عممت علي كافة المناطق استقبال أي طالب منعته الظروف من أجراء الامتحان بلجنته أن يمتحن في أي لجنة أخرى وذلك نظراً لنزوح بعض الطلبة من مناطقهم نتيجة للأوضاع الأمنية التي تمر بها تلك المناطق.

وأكمل جمعة،” أن تلك التعليمات جاءت بعد تأكيد مديرية أمن طرابلس خلال اجتماعها مع الوزارة الأسبوع الماضي بان بعض مناطق طرابلس لم يعد أهلها لمنازلهم بالشكل النهائي وان بعضهم لازال نازحا بمدن أخرى”.

