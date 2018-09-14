مديرية أمن بنغازي تضبط شخصاً يستخرج بطاقات شخصية ليبية مزوّرة

ضَبطَ أعضاء تحريات مديرية أمن بنغازي أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة “استخراج بطاقات شخصية ليبية مزورة” لأشخاصٍ لا يحملون الجنسية الليبية مقابل مبلغ مالي.

ووفقاً لما ذكره مكتب الإعلام الأمني في بنغازي، فقد أكّدت معلومات وتحريات مديرية الأمن قيام المدعو/ م.أ.ع.ا، بتزوير بطاقات شخصية ليبية وضُبطت بحوزته سبعة منها.

واعترف المدعو بمزاولة نشاطه غير القانوني، وأفاد بأنّ البطاقات التي كانت بحوزته مزورة وأنّه أخذ الصور والبيانات الشخصية من أصحابها وهم من الجنسية المصرية، وأعطاها لشخصٍ (يدعى/ ع.م.د) وهو مقيم بمدينة طبرق وعلى معرفة بشخصٍ يعمل بقسم البطاقات الشخصية في طبرق حيث يقوم الأخير بإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج بطاقات شخصية والنصب عليهم مقابل مبلغ مالي قدره 500 دينار لِكل بطاقة، كما ويأخذ (المدعو/ ع.م.د) مبلغ مالي قدره 100 دينار من كل صاحب بطاقة لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، تم إيداعه بالحجز القانوني بالوحدة وتكليف أعضاء التحريات بالبحث عن أصحاب البطاقات واستحضارهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الأوراق للنيابة.

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