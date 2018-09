المتوسط:

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني انطلاق امتحانات (الدور الثاني) للشهادتين الإعدادية والثانوية في كافة المناطق دون استثناء غدا السبت.

وأكدت الوزارة، ” أن الامتحانات ستجرى وفقا للجدول المعتمد من إدارة الامتحانات ، حيث صدرت تعليمات لكافة اللجان المركزية للامتحانات بالمناطق بشأن استقبالها للممتحنين في الموعد المحدد”.

