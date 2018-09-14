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إزالة قذيفة سقطت على منزل بطرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، الجمعة، أن أفرادها قاموا بإزالة قذيفة مدفعية كانت قد أصابت أحد المنازل بمنطقة مشروع الهضبة بطرابلس، قرب جزيرة “الفحم”.

وطالبت إدارة المفرقعات في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” كافة المواطنين بضرورة التواصل مع الغرفة الرئيسية بهيئة السلامة الوطنية عند مُشاهدتهم لأي نوع من الأسلحة.

ويُشار إلى أن الاشتباكات المُسلحة التي دارت مؤخرا في ضواحي طرابلس أسفرت عن إصابة عدد من المنازل بالقذائف العشوائية، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

ونشرت الهيئة صوراً أظهرت حجم القذيفة ووضعها عندما تم إخراجها من المنزل.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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