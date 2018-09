وزير الداخلية الإيطالي يناقش مع نظيره التونسي مستجدات الأزمة الليبية الثلاثاء المقبل

المتوسط:

يلتقي وزير الداخلية ماتيو سالفيني نظيره التونسي، هشام الفوراتي بالعاصمة روما يوم الثلاثاء المقبل.

ويناقش وزير الداخلية الإيطالي مع نظيره التونسي تطورات الأزمة الليبية وتأثيرها على البلدين.

وذكرت مصادر في الداخلية الايطالية لوكالة آكي الايطالية، ” أن الاتفاق على اللقاء جاء على هامش اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين المنعقد في فيينا اليوم الجمعة يتعلق بقضايا الأمن والهجرة.

ونقلت المصادر عن الوزير سالفيني قوله “نحن نعمل من أجل حلول سريعة وفعالة ومبتكرة لوقف الاتجار بالبشر”.

وكان وزير الداخلية الايطالي قد نوه خلال حوار مع إحدى قنوات التلفزة العامة مساء الثلاثاء الماضي، بأن “حجم التدفقات من ليبيا هو صفر الآن”.

