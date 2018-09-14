مؤسسة النفط تناقش مع شركة مليتة خططها المستقبلية والتحديات التي تواجه أعمالها

ليبيا – عقدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس الإجتماع الفني الثاني مع شركة مليته للنفط والغاز بحضور مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة صالح البصير ورئيس لجنة الإدارة بشركة مليتة حسين أبو سليانة.

الإجتماع تضمن بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط شرح للعروض الفنية من الإدارات المختلفة بالشركة ومناقشة برامج الإنتاج والحفر التطويري والصيانة والمشاريع بالإضافة إلى نشاط فريق العمل المشترك للعام الجاري وخطة الشركة وبرامجها المستهدفة لعام 2019.

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة في سبيل تنفيذ أعمالها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

هذا وحضر الاجتماع من المؤسسة الوطنية للنفط مدير تطوير الاحتياطي ومدير إدارة الإنتاج والمختصين من الصحة والسلامة والبيئة والمالية وممثلي معهد النفط الليبي والشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط ،ومن جانب شركة مليته للنفط والغاز أعضاء لجنة الادارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات إلى جانب عدد من المختصين بالإضافة إلى مدير شركة إيني شمال أفريقيا و عدد من مختصي شركة إيني.

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