المتوسط:

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ” أن تردى الأحداث في ليبيا دليل على الفشل الذريع للدول الغربية فيما يتعلق بنماذجها الجيوسياسية”.

وأكملت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، ” أن الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مكتب المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، يشير مرة أخرى إلى الحاجة الملحة لتوحيد جميع القوى المسئولة في ليبيا في الحرب ضد الإرهابيين”.

وأوضحت، ” على الرغم من الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، التي تهدف إلى استعادة فرض القانون في العاصمة طرابلس، فبعض مناطق ليبيا تحدث فيها اشتباكات جديدة بشكل دوري بين جماعات مسلحة مختلفة”.

The post “الخارجية الروسية”: أحداث العنف في ليبيا دليل على فشل الدول الغربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية