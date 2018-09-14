تشديد الإجراءات الأمنية في تاجوراء

بهدف مساندة أعضاء هيئة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، عملت “وحدة التحري وجمع المعلومات وعناصر مكتب الدوريات التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء” على إقامة دوريات داخل الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء.

وفقاً لما ذكرته الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء على الفيس بوك، أصدر رئيس وحدة التحري وجمع المعلومات يوم أمس أوامره لعناصر الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية من قبل دوريات الفرع في عمليات التحري واستجابةً لأيّ موقف أمني قد يواجههم، ورفع درجة الحس الأمني، وكذلك التواصل مع الغرفة الرئيسية من الحين للآخر، وإبلاغهم بأي مستجدات قد تحدث.

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