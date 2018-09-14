اخبار ليبيا الان

«الضاوي» يرحب بالموظفين الجدد سفارة ليبيا بالإمارات

تم النشر منذُ 22 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أقام المستشار عبدالسلام أحمد الضاوي القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة ليبيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليومين الماضيين، مأدبة غذاء ترحيبا بمجموعة من الزملاء الدبلوماسيين الذين باشروا أعمالهم بالسفارة الأسبوع الماضي.

وحسب بيان صادر عن الصفحة الرسمية لسفارة ليبيا بدولة الإمارات، حضر المأدبة كل العاملين بالسفارة من دبلوماسيين وأطقم فنية وإدارية، فيما ورحب المستشار باسم جميع الموظفين بالزملاء الجدد متمنيا لهم كل التوفيق في مهام عملهم الجديدة

The post «الضاوي» يرحب بالموظفين الجدد سفارة ليبيا بالإمارات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك