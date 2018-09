«الضاوي» يرحب بالموظفين الجدد سفارة ليبيا بالإمارات

المتوسط:

أقام المستشار عبدالسلام أحمد الضاوي القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة ليبيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليومين الماضيين، مأدبة غذاء ترحيبا بمجموعة من الزملاء الدبلوماسيين الذين باشروا أعمالهم بالسفارة الأسبوع الماضي.

وحسب بيان صادر عن الصفحة الرسمية لسفارة ليبيا بدولة الإمارات، حضر المأدبة كل العاملين بالسفارة من دبلوماسيين وأطقم فنية وإدارية، فيما ورحب المستشار باسم جميع الموظفين بالزملاء الجدد متمنيا لهم كل التوفيق في مهام عملهم الجديدة

