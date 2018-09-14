منع المقدم العبار من تسلم مديرية أمن جالو

أخبار ليبيا 24-خاص

أقدم عشرات من العسكريين النظاميين والمدنيين في مدينة جالو، يوم الإثنين الماضي، على منع المقدم خالد فرج العبار من استلام مهامه مديرا لمديرية أمن جالو.

وبحسب شهود عيان فقد قدم المقدم خالد العبار صباح الاثنين لاستلام مديرية أمن جالو بعد تكليفه من قبل الوزير الداخلية قبل أيام قليلة لكن مجموعة من العسكريين النظاميين وعدد من المدنيين منعوه من الدخول إلى المبنى.

وتحجج أفراد المجموعة برفضهم استلام استلام العبار لمنصبه الجديد بحجة أنه يحمل صفة مقدم ويوجد من هو أعلى رتبة منه في المديرية، معتبرين ذلك مخالفا للقانون.

كما تساءل أفراد المجموعة عن عدم قيام وزير الداخلية بتكليف أحد كوارد المدينة لتولي هذا المنصب.

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف المقدم خالد فرج العبار مديرا لمديرية أمن جالو.

وأمر بوشناف في قراره الصادر يوم الثاني من سبتمبر بتكليف لجنة استلام وحصر كل المعدات والآليات والأسلحة من العقيد أحمد صالح حميدة الذي شغل المنصب حتى صدور القرار وتسليمه للمقدم خالد فرج العبار مديرا مديرية أمن جالو.

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