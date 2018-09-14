سالفيني يبحث مع مفوض شؤون اللاجئين القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أمس الخميس مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي القضايا المتعلقة بالوضع الليبي واللاجئين على التراب الايطالي.

سالفني قال بحسب وكالة “آكي”الإيطالية إن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة على حل المشاكل وليس بشأن إنذار من تنامي العنصرية كما إدعى بعض الجاهلين الذين لا يعرفون إيطاليا وشعبها الرائع،بحسب قوله.

يُشار إلى أن سالفيني قد شن مؤخرا هجوماً عنيفا على الامم المتحدة مهدداً بإعادة النظر في مساهمة بلاده في ميزانية المنظومة الأممية وذلك في أعقاب إنتقادات وجهتها المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت لسياسة الحكومة تجاه المهاجرين وتحذيرات من تنامي ظاهرة العنصرية في البلاد.

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