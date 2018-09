عضو بـ «التأسيسية»: الحقوق والحريات على أولويات الدستور الجديد

المتوسط:

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، زينب الزائدي، إنَّ باب الحقوق والحريات في مشروع مسودة الدستور المقدمة من الهيئة إلى مجلس النواب، أشادَ به الكثير.

وأضافت «زينب الزائدي»، خلال تصريحاتٍ صحافية، أنَّ حقوق الليبيين والليبيات منصوص عليها في نص المواطنة ضمن مسودة الدستور.

وأشارت «زينب الزائدي»، إلى أنَّ نص المواطنة الموجود في مسودة الدستور تم التأكيد فيه على حظر التمييز على أساس العرق واللون والجنس.

