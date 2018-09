إزالة قذيفة مدفعية بمنطقة مشروع الهضبة في طرابلس

المتوسط:

أعلنت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، اليوم الجمعة، أن أفرادها أزالوا قذيفة مدفعية كانت قد أصابت أحد المنازل بمنطقة مشروع الهضبة بطرابلس، قرب جزيرة “الفحم”.

وطالبت إدارة المفرقعات في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” كافة المواطنين بضرورة التواصل مع الغرفة الرئيسية بهيئة السلامة الوطنية عند مُشاهدتهم لأي نوع من الأسلحة.

ويُشار إلى أن الاشتباكات المُسلحة التي دارت مؤخرا في ضواحي طرابلس أسفرت عن إصابة عدد من المنازل بالقذائف العشوائية، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. ونشرت الهيئة صوراً أظهرت حجم القذيفة ووضعها عندما تم إخراجها من المنزل.

