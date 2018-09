دوريات أمنية تجوب شوارع تاجوراء لبسط الأمن في المدينة

المتوسط:

قامت وحدة التحري وجمع المعلومات وعناصر مكتب الدوريات التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، بنشر دوريات داخل الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء، بهدف مساندة أعضاء هيئة الشرطة.

وأصدر رئيس وحدة التحري وجمع المعلومات، أوامره لعناصر الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية من قبل دوريات الفرع في عمليات التحري واستجابةً لأيّ موقف أمني قد يواجههم، ورفع درجة الحس الأمني، وكذلك التواصل مع الغرفة الرئيسية من الحين للآخر، وإبلاغهم بأي مستجدات قد تحدث.

