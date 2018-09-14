مسؤول أمني ينفي محاولة انتحاري تفجير نفسه في مسجد بأوجلة ويوضح تفاصيل الحادثة

أخبار ليبيا 24-عاجل

نفى المنسق الإعلامي لمديرية أمن أوجلة – اجخرة محمد الرضاع في تصريح لأخبار ليبيا 24 ما تم تداوله عبر ناشطين على الفيسبوك بأن انتحارياً حاول تفجير نفسه بأحد مساجد أوجلة، معتبراً ذلك مجرد إشاعات كاذبة وعارية عن الصحة بحسب تعبيره.

وأوضح الرضاع تفاصيل ما حدث، مؤكداً أن أفرادا من مركز شرطة أوجلة قبضوا خلال صلاة جمعة اليوم على أربعة تشاديين شاركوا في جريمة قتل سابقة.

وأضاف المنسق الإعلامي لمديرية أمن أوجلة – اجخرة محمد الرضاع بأن الأشخاص تم القبض عليهم في أحد المساجد أثناء صلاة الجمعة، وأنّ فردا من المشاركين بالجريمة اعتدى على أفراد الأمن وهو في حالة سُكر.

وكانت أخبار ليبيا 24 قد نشرت في 6 سبتمبر الحالي خبراً عن جريمة لقي على أثرها تشاديين مصرعهم في إحدى المزارع الواقعة في نطاق بلدية أوجلة، بحسب ما قال مدير مديرية أمن أوجلة اجخرة العميد عثمان العمى.

وأضاف العمى أنّ سبب القضية التي حدثت مطلع الأسبوع الماضي يعود إلى قضية شرف بحسب ما كشفت التحقيقات التي أجريت مع الجناة.

وبين أنه تم تشكيل قوة من مركز الشرطة فوراً بعد ورود معلومات من قبل صاحب المزرعة التي حدثت فيها الجريمة البالغ عدد مرتكبيها 33 تشادياً تم القبض على 10 أفراد منهم.

وبهذا يصبح عدد المقبوض عليهم في جريمة القتل أربعة عشر تشادياً من أصل ثلاثة وثلاثين، حيث لازال تسعة عشر آخرين فارين من وجه العدالة.

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