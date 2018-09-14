تقرير أممي يفك لغز الطائرات العسكرية الأجنبية بمطاري بنينا ومصراتة

كشف تقرير مجلس الأمن الدولي، عن رصد حركة طائرات نقل عسكرية من طراز C-17 تابعة للقوات الجوية للولايات المتحدة إلى مطاري بنينا ومصراتة في عام 2018 دون معرفة الأسباب.

وأوضح فريق الخبراء المعني بليبيا في تقريره، عن تلقي معلومات عن وجود طائرات شحن عسكرية كبيرة في مطاري بنينا ومصراته واستخدام صورا ساتلية للتحقق من المعلومات، ولاحظ الفريق وجود طائرات نقل عسكرية من طرازc-17 globemaster في 24 فبراير و 16 مارس 2018 في مطار مصراته وفي 18 مارس في مطار بنينا، وأشار تحليل الصور الساتلية إلى أن الطائرات هي من طراز C-17 التي تشغلها القوات الجوية للولايات المتحدة، ووفقا لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، كانت الطائرات طراز C-17 التابعة للقوات الجوية للولايات المتحدة تطير بانتظام إلى مصراتة وبنينا خلال الشهور الخمسة الأخيرة، وكانت تقلع من عدة مطارات، منها قاعدة رامشتاين للقوات الجوية الملكية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومطار تراباني- بيرجي بإيطاليا، وسجلت المنظمة 15 رحلة على الأقل.

كما طلب فريق الخبراء المعني بليبيا، معلومات من سلطات الولايات المتحدة عن طبيعة تلك الرحلات وعن المواد التي نقلت إلى ليبيا، ولم يأتي بعد أي رد.

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