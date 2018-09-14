تقرير مجلس الأمن يكشف الجهات الواقفة وراء هجمات مطار معيتيقة

كشف تقرير مجلس الأمن الدولي عن الجهات الواقفة وراء الهجمات التي شنت على مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس.

وقال فريق الخبراء المعني بليبيا في تقريره، “إن ائتلاف من الجماعات المسلحة في تاجوراء نفذ هجمات متكررة على مطار معيتيقة في طرابلس منذ يناير 2018، وقد أدت هذه الهجمات إلى تعليق النقل الجوي من العاصمة وإليها عدة مرات، وإلى خسائر مادية كبيرة في صفوف المدنيين، وقام مقاتلون من بنغازي منهم أعضاء مرتبطون بمجلس شورى ثوار بنغازي، بتوحيد صفوفهم مع كتيبة البقرة الموجودة في تاجوراء، كما قام “هشام مسيمير” قائد جماعة مسلحة من مصراتة بتوريد أسلحة وذخائر إلى المهاجمين”، وذلك بحسب التقرير.

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