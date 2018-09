المتوسط:

قام فريق الإسعاف والصحة بالهلال الأحمر الليبي فرع درنة، بتوزيع 1000 مطوية إرشادية توعوية في المفترقات الحيوية بالمدينة.

وأفاد المكتب الإعلامي للهلال الأحمر درنة، بأنَّ توزيع المطويات جاء إحياءً لليوم العالمي للإسعافات الأولية، واستجابةً أولية لحوادث الطرقات.

واشار المكتب الإعلامي، إلى أنَّ هذه المطويات التي تم توزيعها من جزئين تحتوي على 10 نقاط تدابير وقائية، و10 نقاط لآلية التعامل أثناء حوادث السير.

The post إرشادات مرورية لمنع وقوع الحوداث على الطرق في درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية