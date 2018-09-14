برلماني نرويجي ينتقد دور الناتو في ليبيا

انتقد عضوُ البرلمان النرويجي، كريستيان تايرين، مساهمةَ بلادِه الكبيرة في تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011.

وقال تايرين العضو في حزب التقدم النرويجي أن تدخل الناتو في ليبيا كان لحماية المدنيين والمساهمة في نشر الديمقراطية ولا يمكن غضّ البصر عن ما آلت إليه الأمور في ليبيا من نتائج لم تكن متوقعة، فقد أُعطيت السلطة للجماعات الإسلامية، حسب وصفه.

وأضاف تايرين أن أوروبا يجب أن تبذل جهدها في التعامل مع أفريقيا إذ لا يمكن التصديق أنها شبيهة بها، ولكن بالإمكان المساعدة بشكل أكبر حتى تصل القارة وليبيا على وجه الخصوص للاستقرار خاصة وأن الأخيرة كانت الأكثر استقراراً اقتصادياً ومعيشيا في القارة السمراء حسب تصريحه.

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