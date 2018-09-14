داخلية الوفاق تعمل على تأمين الطرقات والقاعات لتأمين الدور الثاني لإمتحانات الثانوية العامة

ليبيا – قامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس الخميس بالتعاون مع وزارة التعليم بتأمين الطرقات والقاعات في مختلف البلديات إستعدادا لإمتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الثانوية و التي ستبدأ يوم السبت الموافق 15 من سبتمبر الجاري.

الوزارة دعت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أولياء الأمور إلى حث أبنائهم على عدم الانجرار وراء الشائعات والأعمال التخريبية والتي من شأنها أن تعود بالسلب على أبنائهم حاضراً ومستقبلاً.

وطالبت الوزارة من أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وحثهم على المثابرة والتحصيل العلمي لمعرفة مستواهم التعليمي الأمر الذي يساعد الطلبة على بذل المزيد من الجهد والمثابرة من أجل إجراء الامتحانات النهائية في أجواء مريحة.

وطمأنت الوزار أولياء الأمور والطلبة بأن الأوضاع الأمنية تسير بشكل صحيح وتحت السيطرة الأمنية،معربة عن أملها بتعاونهم مع رجال الأمن ولجان المراقبة لخلق أجواء مريحة خلال هذه الإمتحانات.

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