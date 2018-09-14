العليا للامتحانات تدعو الطالبات بزوارة التوجه لأقرب لجنة امتحانية بالمناطق المجاورة

دعت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات جميع طالبات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي والمقيدات بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية زوارة المقرر أن تجري امتحاناتهن بمقر كلية التربية بالبلدية، إلى التوجه لأقرب مقر لجنة امتحانية بالمناطق المجاورة لتأدية امتحاناتهن المزمع عقدها غداً السبت.

ووفقاً لبيان نشر على صحة الوزارة وتابعته قناة ليبيا، أن الدعوة جاءت على خلفية رفض عميد كلية التربية – زوارة في خطاب وجهه لرئيس الجامعة ، فتح أبواب الكلية أمام الطالبات بحجة غياب الأمن، مما قد يعرض الطلبة وأعضاء اللجنة للاعتداء اللفظي والجسدي ويعرض مبني الكلية للتخريب بحسب نص الخطاب.

وأشار رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة، إلى أن طلبة البلدية البنين لممتحنين أمام لجنة امتحانات كلية التربية زلطن، يستطعون آداء امتحاناتهم في هذه الكلية أو التوجه لأي لجنة امتحانية أخرى حسب رغبتهم وظروفهم.

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