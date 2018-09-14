الجهيناوي يشيد ببرنامج الإصلاحات في ليبيا ويثمن دور المبعوث الأممي

هنأ وزير لخارجية التونسي خميّس الجهيناوي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسّان سلامة، بتصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا التي يتولى رئاستها منذ يوليو 2017.

وأوضحت الخارجية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الجهيناوي مع سلامة صباح اليوم الجمعة، حيث ثمن وزير الخارجية الجهود التي بذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس، والذي مكن من حقن دماء الليبيين وإعادة الأمن إلى العاصمة الليبية، وكذلك مساعيه المتواصلة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

كما وأشاد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميّس الجهيناوي ببرنامج الإصلاح الإقتصادي في ليبيا الذي رعته بعثة الأمم المتحدة وأعلن عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قبل يومين، مجدداً خرص بلاده على مواصلة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين البعثة الأممية من أداء مهامها على أكمل وجه.

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