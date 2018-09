برلماني نرويجي: لا يُمكن غض الطرف عما آلت إليه أوضاع ليبيا

المتوسط:

استنكر عضو البرلمان النرويجي، كريستيان تايرين، مساهمة بلاده الكبيرة في تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011.

وقال البرلماني النرويجي، خلال تصريحات، إنه لا يُمكن غض البصر عن ما آلت إليه الأمور في ليبيا من نتائج لم تكن متوقعة، حيثُ أُعطيت السلطة للجماعات الإسلامية.

وأشار البرلماني النرويجي، إلى أنَّ أوروبا يجب أن تبذل جهدها في التعامل مع أفريقيا، ولكن بالإمكان المساعدة بشكل أكبر حتى تصل القارة وليبيا على وجه الخصوص للاستقرار، خاصة وأن الأخيرة كانت الأكثر استقراراً اقتصادياً ومعيشيا في القارة السمراء حسب تصريحه.

