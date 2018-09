وزير خارجية تونس يتعهد بتمكين «البعثة الأممية» في ليبيا

المتوسط:

تلقى وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي الجمعة 14 سبتمبر 2018 اتصالا هاتفيا من الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسّان سلامة.

وهنأ خلالها الوزير المبعوث الأممي بتصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا التي يتولى رئاستها منذ 2017.

كما ثمن وزير الخارجية الجهود التي بذلها غسان سلامة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس والذي مكن من حقن دماء الليبيين وإعادة الأمن إلى العاصمة الليبية، ومساعيه المتواصلة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في هذا البلد الشقيق وفقا لخارطة الأمم المتحدة التي أعلن عنها منذ سبتمبر 2017.

كما أشاد الوزير ببرنامج الإصلاح الإقتصادي في ليبيا الذي رعته بعثة الأمم المتحدة وأعلن عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأكد خميس الجهيناوي مجددا حرص تونس على مواصلة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين البعثة الأممية من أداء مهامها على أكمل وجه.

من جانبه عبر الدكتور غسّان سلامة، عن امتنانه للدعم المتواصل الذي ما تقدمه تونس لعمل بعثة الأمم المتحدة والدور المهم الذي تضطلع به في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية.

